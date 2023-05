Thomas Vuerinckx sprint naar de winst in eerste etappe Internationale Junioren Driedaagse

De eerste etappe van de SPIE Internationale Junioren Driedaagse is gewonnen door de Belg Thomas Vuerinckx. De 17-jarige renner van Acrog-Balen was na een rit van 102,3 kilometer de snelste van het peloton in de massasprint in Axel. De Australiër Oscar Chamberlain en de Fransman Matys Grisel (beiden AG2R Citroën U19 Team) maakten het podium compleet.

Hoewel de kasseien en wind aanwezig waren, bleef een grote schifting uit in de openingsrit van de 41ste Internationale Junioren Driedaagse. Er waren enkele aanvalspogingen, maar die werden telkens razendsnel in de kiem gesmoord. De vluchtpoging van Tristan Tijsen (Streetjump-ABLOC U19) was een langer leven beschoren, maar ook hij moest in de slotfase als eenzame vluchter het hoofd buigen voor het jagende peloton.

In de laatste rechte lijn leek de opleidingsploeg van AG2R Citroën alles onder controle te hebben, maar dat was buiten de pijlsnelle Thomas Vuerinckx gerekend, die zich de snelste van het peloton toonde en het sprintende duo van AG2R Citroën naar de overige ereplaatsen verwees.

Vuerinckx had geen beter begin van de Internationale Junioren Driedaagse kunnen bedenken. ,,Het is mooi om hier meteen de eerste etappe te kunnen winnen”, deed de gelukkige winnaar na afloop zijn verhaal. ,,Ik had al vroeg in de etappe in de gaten dat de vluchters niet echt kansrijk waren, dus ik heb mijn zinnen al snel gezet op de massasprint. Die werd uiteindelijk goed op gang getrokken door de renners van AG2R Citroën U19 Team), maar ik had nog net voldoende over om de overwinning binnen te halen.”

Door zijn overwinning mag Thomas Vuerinckx eveneens zaterdagochtend in de gele leiderstrui starten tijdens de 11,9 kilometer lange individuele tijdrit met start en finish in Westdorpe. Later op de zaterdag volgt nog een rit in lijn met finish in Sluiskil en zondag volgt de slotrit, die eindigt in het Vkaamse Velzeke.