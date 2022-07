Thomas Houtepen speelt zondag troostfinale op EK na Tsjechisch verlies

Zeeuwse triatlete laat WK schieten voor Hawaï

HOORN - Nelleke Baldé uit Grijpskerke werd vierde in de Ironman 70.3 Westfriesland triatlon in Hoorn. ,,Ik was in topconditie, maar dat was niet voldoende voor de winst. Die andere dames waren sterker.’’

27 juni