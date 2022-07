Thijs de Lange maakt belofte aan overleden schoonbroer waar

Een gevestigde waarde is Thijs de Lange inmiddels in het continentale circuit. Halverwege het seizoen 2017 maakte de Zeeuwse coureur de overstap van clubteam ZRTC Theo Middelkamp naar Metec en inmiddels is hij uitgegroeid tot een belangrijke pion binnen de Nederlandse continentale formatie. ,,Het voelt als mijn tweede familie”, meent De Lange. ,,Ik ken de begeleiding goed, zo maakte trainer Jens Voet mee de overstap vanuit Middelkamp. Bovendien weten we wat we aan elkaar hebben. Ik voel me hier meer dan thuis.”