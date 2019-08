Theo Middelkamp-renners gaan dit keer naar Frans-Guyana om te presteren

Gata Kamsky, de schaker met twee koningin­nen

12 augustus VLISSINGEN - Zo trots als een pauw loopt Gata Kamsky (45) door de HZ University of Applied Sciences - de Hogeschool Zeeland in de volksmond. De Amerikaan met Russische roots heeft deze zaterdag de eindzege in het HZ-schaaktoernooi veiliggesteld, maar lacht vooral breeduit als hij naast zich kijkt, naar zijn vrouw Vera Nebolsina (29). ,,Zij is er altijd bij”, vertelt de winnaar.