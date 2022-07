The day after: teleurstelling en trots bij Lesley Pattinama-Kerkhove

Als dat was gebeurd, was de Zeeuwse routinier wereldnieuws geweest. Dan had zij uitgerekend op Wimbledon, waar alle schijnwerpers op gericht zijn, de lange zegereeks van Swiatek beëindigd. Nu werd het na dik twee uur 6-4 4-6 6-3 voor de Poolse, die zich realiseerde dat ze ontsnapt was aan een vroege uitschakeling door de nummer 138 van de wereld.

,,Ik was er zo dichtbij”, zei Pattinama-Kerkhove, die genoot van een vrije dag in de Britse hoofdstad. ,,Achteraf denk ik: die eerste set had ik al moeten binnenhalen. Ik begon heel erg goed en kwam met 4-2 voor. Ik sloeg mooie winners langs de lijn en was gevaarlijk met mijn forehand. Ik denk dat ze daarvan schrok en het daardoor lastig had. Daarna kwam zij er beter in en begon ik juist wat foutjes te maken. Gelukkig stond ik er in de tweede set wel weer meteen.”