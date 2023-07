Thamar Zweistra steelt de show met haar paard voor de toekomst

Voormalig Rode Duivel en oud-spe­ler van Hoek Cédric Roussel (45) overleden

Voormalig Belgisch topschutter, ex-Rode Duivel en oud-speler van Hoek Cédric Roussel is zaterdag op 45-jarige leeftijd overleden, zo bevestigde zijn ex-club Bergen in een mededeling op Twitter. De doodsoorzaak is niet bekend.