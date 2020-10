Tessa lag twee weken in coma, maar krabbelde op: ‘Er was nog een plan voor mij’

PORTRETAan Tessa Baaijens-Van de Vrie (40) zie je op het eerste gezicht niks bijzonders. De amazone uit ’s-Heer Hendrikskinderen heeft evenwel zwaar hersenletsel, overgehouden aan een ongeluk met haar paard Mai Tai. Ze leeft al achttien jaar met haar beperkingen en is een kei geworden in het maskeren daarvan. ,,Ik probeer zo gewoon mogelijk te zijn. Maar wat is gewoon?”

Als het nummer ‘Super girl’ nog wel eens op de radio langskomt, wordt Tessa Baaijens-Van de Vrie teruggeworpen in de tijd. Die single van Raemonn was aan het begin van deze eeuw een hit. ,,We draaiden het veel, net nadat ik het ongeluk had gehad. Sindsdien is het mijn lijflied”, vertelt ze. Het geeft de inwoonster van ’s-Heer Hendrikskinderen ‘spirit’ om door te gaan. ,,Laatst hoorde ik het ook weer en dan kan ik wel emotioneel worden. Maar ik denk niet per se negatief terug aan die tijd. Voor mij is het glas niet halfleeg, maar halfvol. Ik realiseer me dat ik van heel ver gekomen ben.”

Je ongeluk is bijna precies achttien jaar geleden, op 20 september 2002. Wat overkwam je die dag?

,,Ik zou de volgende dag een wedstrijd hebben in Lisse. Alles stond al klaar voor vertrek. Maar ik moest die avond nog een rondje collecteren, net buiten Kloetinge, en besloot om dat te paard te doen. Ik kende de route op mijn duimpje en Mai Tai moest nog gereden worden. Mijn cap was alleen al ingepakt. Maar ja, dan maar zonder, want het was een zeer betrouwbaar paard.”

,,We reden in galop over de Bredeweg. Er kwam een fietspad aan en ik dacht met Mai Tai niet terug te hoeven naar de draf. Maar het was me ontgaan dat er net geasfalteerd was en dat er allemaal van die losse steentjes op lagen. Tja, en het paard liep op ijzers… Toen ze uitgleed en we samen vielen, dacht ik: ‘Ik moet mijn been optrekken, ik wil niet mijn knie breken als Mai Tai op me valt’. Ik dacht dus helemaal niet aan mijn hoofd. Ik zag het paard weer opstaan en wegrennen. Toen deed ik mijn ogen dicht en werd het zwart.”