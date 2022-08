Terugkeer broers Mike en Rob Simon bij TC Smash: ‘Padel is geschenk uit de hemel’

Anno 2022 zijn de gebroeders in de regio Den Bosch actief met Simon tennis en padel. Het werd in Sint-Jansteen een hartelijk weerzien met Zeeuws-Vlaanderen. ,,We hebben hier een mooie periode gehad: ooit begonnen met tennisles geven in Sluiskil, daarna het clubtrainerschap bij Animo en in De Braakman. Sinds 2018 richten we ons ook op padel. Overal zie je nieuwe banen komen en op ieder verjaardagsfeestje gaat het wel over padel. Onze kennis willen we ook graag hier in St-Jansteen overdragen”, aldus Mike Simon.