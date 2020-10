Terpstra vult leegte op palmares op: zilver op EK

Zeeuwse sport: begrip voor noodrem Rutte, maar wat is het perspec­tief?

13 oktober VLISSINGEN - Voor de tweede keer in 2020 wordt het sporten – vooral in teamverband – sterk aan banden gelegd. Dat doet zeer, ook in Zeeland. Maar er is begrip. ,,In het belang van de volksgezondheid moet de overheid nu hard aan de noodrem trekken”, zegt Erik Leliveld, voorzitter van de Terneuzense hockeyvereniging Olympia.