Terpstra vijfde in vijfde World Cup

Thijs de Lange maakt belofte aan overleden schoon­broer waar

EDE – Een emotioneel beladen overwinning. Zo kan je de eerste zege van Thijs de Lange in een UCI-wedstrijd gerust noemen. De Lange kon zich überhaupt niet meer heugen wanneer hij voor het laatst gewonnen had. Dat de 27-jarige coureur uit Kattendijke nota bene ter nagedachtenis van zijn overleden schoonbroer het zegegebaar kon maken in de Franse etappekoers Tour du Pays de Montbéliard, is extra speciaal. ,,Ik win niet veel, maar dit zal ik niet snel vergeten”, stelt Thijs de Lange terecht.

7 juli