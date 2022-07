Terpstra stunt opnieuw in Andorra; tweede wereldbekerzege voor Zierikzeese

Drie jaar nadat ze geschiedenis schreef - als eerste Nederlandse ooit won ze toen een World Cup - ging Terpstra op herhaling in het ministaatje. Vrijwel meteen kwam ze op kop te liggen. Eerst was ze nog samen met Rebecca McConnell, maar de Australische leidster in de wereldbekerstand kreeg een lekke band en viel ver terug omdat ze ver moest lopen naar de materiaalpost. Vanaf dat moment, de laatste drie kwartier van de race, reed de Zeeuwse alleen. Ze finishte met 57 seconden voorsprong.

,,Ik vind het prettig als het heet is", zei ze direct na afloop. Het was in Andorra dik boven de 30 graden. ,,Ik houd ervan als het stoffig is en de technische passages in Andorra liggen me heel goed. De vorige keer dat ik hier won, kon ik er onderweg niet echt van genieten. Nu heb ik dat meer gedaan. Het was mooi dat ik eigenlijk al in het laatste rondje kon beginnen met het vieren van een feestje.”