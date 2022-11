Terpstra en Van Anrooij in race voor wielerprijzen

De uit Zierikzee afkomstige sportster won in 2022 voor de tweede maal een wereldbekerwedstrijd (in Andorra) en leidde lang in de stand van de World Cup. Pas bij de slotwedstrijd , waar ze ziek aan begon, gaf ze de koppositie uit handen. Wel won ze brons op het EK in München en werd ze voor de zevende keer Nederlands kampioene.

Shirin van Anrooij uit Kapelle dingt mee naar de Gerrie Knetemann Trofee. Deze is voor het wielertalent van het jaar. De twintigjarige Bevelandse was in 2022 de nummer 14 in de Tour de France Femmes, werd tweevoudig Europees kampioen bij de beloftes en won een wereldbeker in het veldrijden bij de elites.