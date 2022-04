Terneuzen verbindt economische en sportieve belangen tijdens Scheldeprijs

Het zou de vijfde editie moeten zijn die vanuit Terneuzen vertrekt, maar niets is minder waar. Nadat twee jaar op rij Fabio Jakobsen als winnaar met de hoofdprijs aan de haal ging, gooide in 2020 corona roet in het eten. De gemeente Terneuzen liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam in 2021 al terug als startplaats, terwijl corona nog volop woekerde. ,,Dat was allesbehalve eenvoudig’’, legt wethouder Jack Begijn uit. ,,Omdat we graag de samenwerking met Flanders Classics in stand wilden houden, zijn we toen toch meegegaan in het verhaal. Bovendien vonden we dat het publiek in coronatijden wel wat extra amusement in de vorm van de Scheldeprijs kon gebruiken.’’