Terneuzen maakt zich op voor start van Scheldeprijs

Motoriek van Zeeuwse jeugd is door corona nog groter punt van zorg geworden

2 april MIDDELBURG - De Zeeuwse basisschoolleerlingen bewegen slechter dan hun leeftijdsgenoten elders in het land. Dat wees een screening vóór de coronacrisis al uit en Patrick Vader, de manager Sport & Bewegen bij SportZeeland, vreest dat de situatie in de afgelopen twaalf maanden alleen maar schrijnender is geworden. ,,Vooral voor de kinderen is het erg”, geeft hij aan. ,,In de eerste acht levensjaren moet je een goede basis kunnen leggen voor de rest van je leven.”