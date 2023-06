Tennissters De Schelde weten na vier partijen al dat de landstitel uit zicht is

Het is de tennissters van De Schelde zaterdag niet gelukt de eindstrijd om de landstitel te bereiken. De Vlissingse vrouwen werden tijdens het finaleweekend in Santpoort-Noord in de eerste kruisfinale uitgeschakeld door De Bijvanck uit Blaricum. Na de vier enkelpartijen was het al voorbij.

In de Noord-Hollandse kustplaats gingen dit weekeinde de kampioenen van de vier topklasses van het zaterdagtennis op voor de landstitel. Voor De Schelde de tweede keer in acht jaar tijd dat het een poging deed om kampioen van Nederland te worden. In 2015 waren ze er in het zondagtennis ook al eens bij, als één van de beste vier ploegen van de eredivisie.

Toen lukte het De Schelde - dat qua samenstelling nauwelijks is veranderd in de tussentijd - niet door de eerste kruisfinale heen te komen en zaterdag lukte dat weer niet. Na de vier verloren enkelpartijen was het al voorbij. Stephanier Vermeulen verloor met 6-0 6-2 van Daisy de Groot, captain Marjolein Meulenberg ging met 6-1 6-3 onderuit tegen Medy Blankvoort, Eva Hartog kwam er tegen Moon Grosfeld niet aan te pas (6-0 6-1) en Esther Vendrik kwam net tekort om een set voor de eer te pakken tegen Lisa van Tiel (6-0 7-5).

,,Ons avontuur zit er helaas al op’’, zei captain Meulenberg na de nederlaag tegen De Bijvanck. ,,Erg jammer, maar ze waren gewoon een maatje te groot.’’ De twee dubbelpartijen werden uiteindelijk niet meer gespeeld. Omdat de winnaar door de 4-0-stand al bekend was, mocht De Bijvanck kiezen of de ploegen nog de baan op zouden gaan om de twee partijen af te werken. De Blaricumse vrouwen kozen ervoor niet meer te spelen. Zo hebben zij wat meer rust voor de eindstrijd van zondag, tegen Eindenhout of Rapiditas 2.