Tennisster Pattinama-Kerkhove: ‘Mijn beste jaren komen misschien nog’

Hardloop­ster springt ‘dankzij’ blessure op de fiets en wint ATB-wed­strijd in Oude Tonge

SEROOSKERKE - Voor de trouwe bezoekers van de wedstrijden in het kader van de ATB Zeeuwse Wintercompetitie was het afgelopen zaterdag wellicht even vreemd opkijken. Wie was toch die onbekende vrouw, die opeens als eerste over de finish kwam in Oude Tonge? Het bleek te gaan om Noor Dekker (24) uit Serooskerke, normaal toch vooral te bewonderen op de atletiekbaan.

8 november