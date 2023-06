Tennissers Sjef ontsnappen op slotdag aan degradatie dankzij fraaie stunt tegen de nummer twee

Minder verrassend was het dat ook het Terneuzense Animo zich in veiligheid speelde. Nootdorp degradeert samen met Etten (dat zich al eerder had teruggetrokken). Krimpen, met onder anderen oud-Zeeuwen Ronetto van Tilburg en Thorsten Sollie, prolongeerde de titel in de topklasse. In de hoofdklasse verloor het Middelburgse MLTC bij kampioen Delftse Tennisbond.