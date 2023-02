Tennisser Patrick Marteijn wint weer NK senioren

Marteijn maakte samen met Carole de Bruin zijn favorietenrol waar door in de finale Karien Theeuwes en Ben van der Steen uit Berlicum met 6-4 6-3 te verslaan. Met deze Brabander aan zijn zijde hoefde Marteijn in de dubbelfinale niet eens in actie te komen tegen het als eerste geplaatste duo Martin Koek/Frits Raijmakers. Laatstgenoemde had in de enkelfinale een hamstringblessure opgelopen.

In de halve finale had de combinatie Marteijn/Van der Steen eenvoudig Jan van Helvert/Ger van der Veen bedwongen: 6-3 6-1. ,,In de mixed-finale heb ik veel van achteruit gespeeld om lobs te vermijden”, analyseert de doorgaans aanvallende speler van Tiola uit IJzendijke. ,,Toch kon ik ook een en ander aan het net doen omdat Carole de druk er goed op hield in de rally’s. En nu op naar de NK Padel in Zwolle! Ik doe half maart mee in de 55+ en 60+”, vertelt Patrick Marteijn.