Tennisser Mart Flikweert flikt het weer in Aardenburg

Lars Oreel tweede in vijfde etappe Ronde van Frans-Guyana

MANA - Lars Oreel is als tweede geëindigd in de vijfde etappe van de Ronde van Frans-Guyana. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp positioneerde zich na een lange rit van 158 kilometer in de massasprint vooraan, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Franse ritwinnaar Allan Leroux. Oreel zag zijn gele leiderstrui van het algemeen klassement echter niet in gevaar komen.

17 augustus