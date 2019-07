Tennisicoon Paul Haarhuis fleurt jubileum Domburg op met clinics, demo's en meet and greet

DOMBURG - Het moet in 1984 of 1985 zijn geweest dat de toen achttien- of negentienjarige Paul Haarhuis roemloos onderuit ging in de tweede ronde van het Badgastentoernooi in Domburg. De jeugdige Eindhovenaar speelde destijds collegetennis in de Verenigde Staten en het toernooi in de duinen van Domburg stond als A-toernooi nog hoog aangeschreven.