Tennishal in Kapelle wordt vanaf deze zomer ‘padel paradijs’

Padel lijkt tennis op alle fronten in te halen en in navolging van de rest van het land worden er inmiddels ook in Zeeland de nodige padelbanen gebouwd. Tot nu toe altijd één of twee buitenbaantjes bij een tennisvereniging, vaak ten koste van een tennisbaan. ,,Een indoorcentrum met zes padelbanen (waarvan één speciaal als center court wordt gebouwd) biedt veel meer mogelijkheden qua competities, toernooien en ook clinics voor grotere groepen‘’, aldus eigenaar Harold Schipper.

De andere kant van de medaille is dat er na 44 jaar een einde komt aan tennis als hoofdactiviteit van het racketcentrum, dat in 1978 als Jarino-hal ter wereld kwam. Na het faillissement van Jarino werd de hal door de familie Alewijnse, de toenmalige exploitant, overgenomen. Sinds 1999 zit Schipper in de hal. ,,In die 23 jaar dat ik hier nu zit is er veel veranderd‘’, vertelt hij. Jarenlang vormden de vier indoortennisbanen een rendabele onderneming. Met twee squashbanen er bij en natuurlijk de bar als sociaal middelpunt. Later kwam daar een fitnesscentrum bij, wat na uitbreiding ten koste ging van de squashbanen.