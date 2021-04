Tenniscoach uit Vlissingen begint met talenten aan de voet van de piramide

Zeeland Darts Masters moet toernooi worden voor iedereen

27 april SLUIS - Het is al een tijdje geleden dat de dartclub van Kevin Vermeulen bij elkaar kwam. Fysiek in ieder geval, want online heeft de uitbater van multifunctioneel centrum De Keure in Sluis tijdens de coronaperiode een nóg grotere groep darters bij elkaar verzameld. Het 800ste digitale lid komt al in zicht. En in januari 2022, als alles hopelijk grotendeels achter de rug is, hoopt de Zeeuws-Vlaming een deel van die honderden leden samen te brengen tijdens een groot fysiek toernooi: de Zeeland Darts Masters.