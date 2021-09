Tegenstanders van Forza uit Bruinisse opgehaald met de taxiboot en onthaald met mossels

Jeugdedi­tie Omloop van de Braakman ondanks late goedkeu­ring razend populair

16 september PHILIPPINE – Het leek een gebed zonder einde, maar Wielercomité Philippine is er op de valreep in geslaagd om de Omloop van de Braakman voor nieuwelingen en junioren te laten doorgaan. Dat is niet zonder haken of ogen, want de wedstrijd zal noodgedwongen op een lokaal parkoers plaatsvinden. ,,We hadden het graag anders gezien, maar we zijn vooral blij dat de wedstrijd doorgaat”, doet voorzitter Edwald Martijn het woord.