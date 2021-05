Technieken van Vlissingse vechter zijn de beste

Van den Broeke weer minder dan tel van Zeeuws record af

17 mei UTRECHT - Na zijn derde plek op de 1500 meter in de Ter Specke Bokaal, donderdag in Lisse, liep Tim van den Broeke zondag bij de Trackmeeting in Utrecht naar de tweede plaats. De Vlissinger finishte in 3.44,50 minuten en bleef net boven zijn persoonlijk record van 3.44.09.