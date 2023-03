Teamprestatie brengt tafeltennissers Arnemuiden langs Markiezaat

TOP is niet in paniek, ‘Maar we zullen nog wel een keer moeten winnen’

Het was om gek van te worden. Jurgen Janse, de meesterverdediger bij TOP, kreeg zaterdag maar geen vat op zijn tegenstander bij Oost-Arnhem. Deze Rick Verdouw maakte er acht, vanuit alle hoeken van het veld. ,,Als hij het eenmaal in z’n vingers heeft, is hij niet af te stoppen”, gaf de Arnemuidenaar aan. ,,Hij heeft vandaag het verschil gemaakt.”