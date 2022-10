Team Ovaa ligt ondanks tijdstraf nog op koers voor vier Nederlandse titels

In het Gelderse Harfsen reed Casper Ovaa in de NV40-klasse zaterdag naar de winst, maar eenmaal over de finish kreeg hij enkele minuten straftijd vanwege het rijden buiten de aangegeven rijlijn. Door de tijdstraf viel Ovaa terug naar de zevende plek, waardoor hij in het klassement nu op één punt achterstand stat van Rene Satink.

Guido Boone uit Oost-Souburg reed een sterke wedstrijd en wist derde te worden. Hij nog altijd aan de leiding in het klassenment in de N3-klasse, met twee punten voorsprong. Kees Zuidhof won wederom de klasse NV50 en gaat fier aan de leiding in de tussenstand. Met liefst 20 punten voorsprong kan Zuidhof ‘op safe’ rijden tijdens de laatste wedstrijd.

Team Ovaa won daarmee ook de vierde wedstrijd op rij en gaat in het handelaarsklassement ruim aan de leiding. Over twee weken is de laatste wedstrijd in het Gelderse Zelhem, welke traditiegetrouw over twee dagen verreden word op 4 en 5 november. Casper Ovaa, Guido Boone en Kees Zuidhof kunnen hier alle drie de titel veilig stellen.