Team Hoondert stiekem niet rouwig om voortijdig einde van derde etappe

Het water kwam immers met bakken uit de hemel. ,,Stiekem zijn we er niet heel rouwig om dat we niet verder mochten”, bekende navigator Jasper Riezebos. “We hebben al twee keer op de kant gelegen. Wie weet waar we in verzeild waren geraakt…‘’

Vanaf de 39ste startplaats (vanwege buitelingen in de vorige etappes) was team Hoondert opgerukt naar de negentiende plaats toen de etappe werd beëindigd. Het is maar zeer de vraag wat er over blijft van de vierde etappe, die in dezelfde regio, maar iets noordelijker is. Op de planning staat een lus van en naar Ha’il van 425 kilometer.