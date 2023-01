Team Hoondert is weer een beetje vrienden met de duinen

De mannen van Hoondert Rally team zochten het gevaar niet op, maar reden rustig over de duinkammen en zochten hun eigen pad. ,,We moeten wel een nieuw spoor kiezen, want de andere sporen zijn kapot gereden of te diep”, legde de navigator uit. ,,Dat is het nadeel van zo laat moeten starten, omdat we in een verkeerde klasse zijn ingedeeld. Een ander nadeel is dat we altijd in het donker rijden. We beginnen pas rond de middag aan de proef en dan komen we altijd in het donker. Nu ook weer: de laatste 160 kilometer hebben we in het donker gereden. Dat is niet leuk, want de risico’s worden veel groter. En dan is het hier in Saudi-Arabië nog heel vroeg donker ook, dus dat win je nooit.”