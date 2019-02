Team Dynamica in de wielen gereden door griepvirus

OVERZICHT Basketbal­lers BC Vlissingen blijven hekkenslui­ter ondanks verdienste­lijk duel

16:59 VLISSINGEN - De basketballers van BC Vlissingen boden lang tegenstand in Weert, maar moesten in de slotfase toch hun meerdere erkennen. Ze blijven daardoor hekkensluiter in de eerste divisie. Ook de Vlissingse vrouwen verloren. Door de nederlaag bij Black Eagles zakte de ploeg naar de zesde plaats in de tweede divisie.