Tallinn in plaats van Melbourne; einde aan lange reeks Grand Slams van Pattinama-Kerkhove

Voor tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove begon het jaar een keer niet in Australië, maar in Estland. Haar eerste partij van 2023 was woensdag een makkie: 6-4 6-0.

De 31-jarige Zierikzeese is in het voorbije halfjaar afgezakt naar de 266ste plaats op de wereldranglijst. Met zo’n notering kom je niet in de kwalificaties van een Grand Slamtoernooi terecht en dus liep ze de Australian Open mis. Daarvoor is minimaal een plaats bij de beste 220 nodig.

Zo kwam er voor de Zeeuwse een einde aan een lange serie deelnames aan Grand Slamtoernooien in het enkel- of dubbelspel. Bij de US Open van 2020 was ze er voor het laatst niet bij. Toen stond ze wel hoog genoeg, maar waren er vanwege corona beperkte reismogelijkheden naar de Verenigde Staten en koos de organisatie voor een toernooi zonder kwalificaties. Bij Roland Garros van 2015 deed Pattinama-Kerkhove voor het laatst niet mee omdat ze daadwerkelijk te laag stond, al scheelde dat maar heel weinig.

Genoeg punten

In plaats de lucratieve seizoensopening in Melbourne speelt de Zierikzeese nu een 40.000 dollartoernooi in Tallinn. Ze is daarbij als eerste geplaatst. Woensdag versloeg ze de Sloveense Nina Potocnic in de eerste ronde met 6-4 6-0. In de tweede set won Potocnic nog maar zes rally’s.

Mocht Pattinama-Kerkhove haar favorietenrol waarmaken in Estland, dan verdient ze genoeg punten om dicht bij de 200ste plek uit te komen. Waarschijnlijk is ze er in de zomer bij Roland Garros dan weer gewoon bij.