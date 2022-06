Talent uit Wolphaartsdijk neemt nóg medaille mee van NK wielrennen

Ook in Terheijden pakken Verstraate en Baldé de overwin­ning

Na hun overwinningen van vorig weekend in de achtste triatlon van Terneuzen, waren Wouter Verstraate en Nelleke Baldé ook succesvol in Terheijden. In de Brabantse plaats pakte het Zeeuwse tweetal de winst in de kwart triatlon.

13 juni