Talent uit Vrouwenpolder in voetsporen van Verstappen

Hij is pas zestien jaar, een rookie in de IAME Senioren-klasse van de GK4 Kart Series en bewees met diverse titels in het verleden hoe getalenteerd hij is. Karter Youri Bonte uit Vrouwenpolder kan gas geven, heel hard gas geven, en dat deed hij afgelopen weekend ook tijdens de zesde ronde van het kampioenschap. Hij werd knap derde in zijn klasse; de titel kan hem nu bijna niet meer ontgaan.

Bonte bewees zijn snelheid meteen in de kwalificatie. Met een tweede plek begon hij vol kansen aan de race. ,,In race één reed ik de hele tijd vierde. Totdat de nummer één en twee en drie wijd gingen. Daarvan kon ik profiteren. Daarna reed ik ineens op de tweede plaats. In diezelfde ronde heb ik de nummer één ook nog ingehaald en heb ik nog drie rondes aan de leiding gereden voordat ik als winnaar over de finish kwam.”

In de tweede race mocht Bonte vervolgens starten van polepositon. ,,Ik heb de hele race op één gelegen tot de laatste drie rondes. Maar finishen op P2 was gewoon prima. En ik had nog steeds poleposition voor race drie omdat ik van iedereen gemiddeld de beste resultaten had in de eerste twee races.”

Kampioen

In die derde race, die als finale geldt, had de Zeeuw een goede start, maar eindigde hij uiteindelijk als vierde. Voor Bonte wacht nu nog de zevende en laatste ronde van de GK4 Kart Series. Die wordt in november in Genk gehouden. Hij weet nu al zo goed als zeker dat hij daar de titel gaat binnenhalen. ,,Het wordt leuk, want ik hoef alleen de race uit te rijden. Dan ben ik al kampioen!”