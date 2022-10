Tafeltennissers Arnemuiden pakken belangrijke punten met invaller die na 40 jaar zijn rentree maakte

De eerste wedstrijden in Rheden waren er zo doorheen. De zes eerste potten eindigden allen in 3-0. Pas in de zevende wedstrijd werd er door spelers van beide teams een game gescoord. Jeroen de Heide won die partij met 3-1. Hij won overigens al zijn enkelspelen, net als Emanuel Martins Ferreira. Samen wonnen ze ook het dubbelspel.