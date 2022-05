Tafeltennisicoon Peter Boon: ‘Zeeuwse clubs zullen elkaar moeten helpen’

,,Ik volg in de breedte nog heel veel tafeltennis. Als je zo veel jaren in deze sport hebt gezeten als ik, blijft het een speciale plaats in je hart houden. Ik probeer af en toe grote jeugdtoernooien te bezoeken en WK’s die bereisbaar zijn pak ik ook mee. Het Zeeuwse tafeltennis volg ik meer op afstand. Uiteraard ben ik wel begaan met het wel en wee van met name Middelburg, maar dit seizoen ben ik nog maar twee keer gaan kijken. Een goed oordeel over het niveau vellen, vind ik dan ook lastig, maar ik ken de meeste spelers van Arnemuiden en Middelburg nog goed van vroeger. Al is dat in principe niet per se positief.”