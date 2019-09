Tacx Pro Classic wordt duel Groenewegen-Jakobsen

Beide ProTour-ploegen hebben de organisatie van de Zeeuwse profkoers laten weten op volle sterkte aan de start te komen. Groenewegen, dit jaar goed voor één ritzege in de Tour de France, en Jakobsen, de regerend Nederlands kampioen én tweevoudig etappewinnaar in de Ronde van Spanje, krijgen veel steun. Bij Jumbo-Visma komen onder anderen Mike Teunissen (etappewinnaar en geletruidrager in de Tour) en Jos van Emden (kersverse wereldkampioen op de team relay) mee.

Met Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step zijn wel meteen de enige twee ploegen uit de hoogste divisie genoemd. Organisator Cees Bal had er liever wat meer naar Zeeland zien komen, zoals in voorgaande jaren. Het aantal Zeeuwen is ook karig. Vooralsnog gaan alleen Marco Minnaard van Wanty-Groupe Gobert en Thijs de Lange van Metec van start. Roompot Charles komt ook wel aan het vertrek, maar stuurt Middelburger Nick van der Lijke naar Parijs-Tours (13 oktober).

Voor Minnaard wordt de Tacx wel heel bijzonder: in zijn eigen provincie neemt de dertigjarige Wemeldingenaar afscheid van het profbestaan. Hij gaat aan de slag in het familiebedrijf en zwaait daarom na dit seizoen af.

Derde editie

De Tacx Pro Classic is toe aan de derde editie. Het is een opvolger van de Ronde van Midden-Zeeland, waarvan de eerste editie al in 1959 was.

De start is om 13.00 uur op het Damplein in Middelburg. De totale route is 204,6 kilometer lang, waarvan de eerste 4,8 kilometer geneutraliseerd gereden wordt. Pas in Sint-Laurens geeft koersdirecteur Mathieu Hermans het officiële startsein.