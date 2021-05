Taco van der Hoorn leerde in 2017 op Neeltje Jans hoe het niet moest

CANALE - Wielrenner Taco van der Hoorn stuntte maandag in de Giro d’Italia met een ritzege. HIj was de laatste ‘overlever’ uit een kopgroep en reed de laatste 8 kilometer solo naar de knappe en onverwachte winst. Hij had zijn lesje in 2017 wel geleerd op Neeltje Jans...

In de eerste Tacx Pro Classic reed Van der Hoorn toen in de laatste 8 kilometer met twee anderen naar de finish. Hij deed samen met de Belg Dimitri Claeys al het noeste kopwerk en nummer drie Timo Roosen ging er met de winst vandoor. Toen werd de aanvallende arbeidsethos van Van der Hoorn nog niet beloond.

Lees ook Ongeloof en dolle vreugde bij ritwinnaar Van der Hoorn

Roosen had geen trap te veel gedaan. Dat was een teamorder. Zijn Jumbo-ploeg had de sprinttroef Dylan Groenewegen nog achter de hand. Roosen had zelf ook een ongemakkelijk gevoel bij zijn passieve finaletactiek. ,,Maar winnen is winnen’’, zei de ploegmaat van Antwan Tolhoek.

Van der Hoorn kwam net tekort en moest berusten in de tweede plaats. Zo moest je dus geen finale uitspelen. In de ZLM Tours van 2014 en 2015 werd zijn initiatiefrijke rijstijl in de finales ook niet beloond. Net zo min als op het EK voor beloftes in Goes (2012). En nóg verder terug, in 2009, miste hij de winst eveneens bij de nieuwelingen in de Ronde van Kruiningen. Ook tweede.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Timo Roosen komt in 2017 als eerste aan op Neeltje Jans in de Tacx Pro Classic. Links, onder zijn arm, sprint Taco van der Hoorn (oranje shirt) naar de tweede plaats. Gisteren was Van der Hoorn de prooi die niet gepakt werd. © Johan Van Der Heijden

Maar maandag liet Van der Hoorn in het Italiaanse Canale, na een Giro-rit over 190 kilometer, zien hoe het wel moest. De Rotterdammer in dienst van de Wanty-ploeg was zoals gebruikelijk de hele dag in touw. Op het moment dat het peloton de vluchters één voor één opslurpte, kon Van der Hoorn eindelijk zijn eigen honger echter stillen met de grootste zege uit zijn carrière.

Het voert te ver om die overwinning toe te schrijven aan al die eerdere mislukte aanvallen op de Zeeuwse wegen. Maar het is ijzeren sportwet dat je eerst moet vallen en falen voordat je succesvol kunt zijn. De dompers in Kruiningen, in Goes, in de ZLM Tours en op Neeltje Jans waren daarom toch ergens goed voor.