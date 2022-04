Swift staat al met één been in de hoofdklasse, Ondo verliest korfbalthriller

Zweistra vijftiende op eerste dag wereldbe­ker­fi­na­le

LEIPZIG - Dressuuramazone Thamar Zweistra uit Schore is de wereldbekerfinale in Leipzig begonnen met een vijftiende plaats in de korte Grand Prix. De 39-jarige Bevelandse kwam donderdagavond met Hexagon's Ich Weiss in de ring en kreeg van de jury 70,583 procent.

7 april