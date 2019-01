Swift slaat na de pauze als vanouds toe en blijft in het spoor van de koplopers

MIDDELBURG - Om mee te blijven doen in de top van overgangsklasse D moesten de korfballers van Swift winnen van KVS, dat de Middelburgers op de hielen zat. In die opzet slaagde de ploeg pas in de tweede helft, waarin KVS de scoringsdrift van Gijs Gillissen en co onderging.

Overgangsklasse D

Swift-KVS 27-16: Eerder op de dag wonnen koploper Fiks en nummer twee Oranje Wit al, dus moest Swift winnen om in het spoor te blijven van die twee. Geen vanzelfsprekendheid bleek in de eerste helft waarin beide ploegen elkaar in stroperig evenwicht hielden (11-11). ,,Na rust heb ik een heel ander Swift gezien‘’, doelde coach Dennis Plantinga op het initiatief en de doeltreffendheid waarmee zijn ploeg over KVS heen walste. De negenklapper van Gijs Gillissen scheelde een flinke slok op de borrel. Met de twee winstpunten completeert Swift halverwege de zaalcompetitie de top drie in overgangsklasse D.

Eerste klasse E

Tilburg-Ondo 22-25: Met een pluim van coach Jouri van den Broeke voor de dames was Ondo verdedigend de baas in Tilburg. Zijn ploeg kreeg daardoor veel aanvalstijd, wat vooral aan het vak van Emiel Hoefkens wel besteed was. Na een scherpte eerste helft (10-15) ging het scoren iets moeizamer en werd het spel slordiger, maar op 19-25 was de buit binnen. Dat Ondo er in de laatste anderhalve minuut nog drie om de oren kreeg, was jammer, maar kon de ploeg zich permitteren.

Eerste klasse F

Maassluis-Tjoba 28-30: Tegen middenmoter Maassluis verraste hekkensluiter Tjoba, met de herstelde Dennis Broerse in de basis, vooral zichzelf. In een wedstrijd vol spanning, emotie en fysieke duels kwam de geplaagde ploeg van coach Remko Dardenne vooral na rust (18-15) goed voor de dag. Tjoba zette de achtervolgingsmodus om in ontregelen van Maassluis en kreeg daarmee steeds meer grip op de partij. Na de afgekeurde 29-29 van Maassluis sloeg Tjoba toe en pakte twee broodnodige punten in de degradatiestrijd.

Fortis-Merwede 27-25: Fortis sloot een hectisch potje korfbal in sporthal Baskensburg winnend af. De voortvarende start (5-1) bracht de Vlissingers in een flow. Toch was Merwede in staat om de verdedigende druk op te voeren, waardoor het de 11-11 afdwong. Ook na rust (14-12) ging het lang gelijk op. Totdat Fortis een jump plaatste naar 19-16. Profiterend van de foutenlast van Merwede, Fortis verzilverde in totaal zeven strafworpen, behielden de Souburgers hun voorsprong. Winst waarmee Fortis de derde plaats comfortabel consolideert.

Tweede klasse H

OZC-Atlas 21-15: Een ongelukkig incident in de beginfase, een speler van Atlas landde na een sprongduel op het gezicht van een speelster van OZC waardoor zij niet verder kon, zette de toon. Atlas liet zich intimideren door het verbale geweld dat volgde en kwam daardoor niet in haar ritme. Bij rust was de voorsprong verspeeld. Nadat aanvoerder Ben van Hese uitviel met een knieblessure liep OZC langzaam maar zeker weg van Atlas. In deze bijzonder spannende tweede klasse H staan nu drie ploegen op acht punten en drie ploegen op zes punten.

Derde klasse G

Korbatjo-Togo 20-18: De Goesenaren kopen er niets voor, maar Togo was niet kansloos tegen koploper Korbatjo. De ploeg straalde veel meer vertrouwen en gretigheid af dan vorige week tegen Seolto. De vier loepzuivere Oud Beijerlandse mannen lieten zich niet afstoppen. Toch hielden de Bevelanders het gaatje beperkt tot twee punten. ,,Zonde, we hadden net niet het vermogen om bij te sluiten‘’ putte coach Sjaak Joziasse moed voor de wedstrijd tegen DSO komende zaterdag.

Seolto-Dijkvogels 15-19: De Vlissingse ploeg slaagde er niet in voor de derde keer op rij te winnen. Seolto en Dijkvogels, twee middenmoters, ontliepen elkaar weinig. Bij rust was de stand ook nog gelijk: 9-9. Na de 11-11 liepen de gasten langzaam uit.

Derde klasse H

Stormvogels-KVK 19-22: Achter het ongenaakbare Erasmus streden Stormvogels en KVK een intrigerende strijd om de tweede stek. In sporthal de Couburg troefde Stormvogels KVK af in de eerste dertig minuten (13-9). Na rust nam KVK het heft in handen en naderde tot 14-13. Met de 15-13 en 16-13 leek Stormvogels het naderende onheil af te wenden, maar tien minuten voor tijd kwam KVK alsnog langszij (17-17). In een spannende slotfase gebeurde wat je aan voelde komen: de eindsprint van KVK was Stormvogels te machtig.

Blauw Wit-OEC 9-18: Wisselvalligheid troef bij Blauw Wit. De thuisploeg had voor rust alle mogelijke moeite om te scoren. Bij een 2-6-achterstand schakelde het ervaren OEC ook nog eens over op fysiek spel, waardoor Blauw Wit nog meer achter de feiten aanliep. Uit het niets poetsten de Kloetingers in tien minuten na rust de 2-10 op tot 8-11. Even leek het alsnog wat te kunnen worden, maar na de 8-12 en 8-13 van OEC werd net zo snel de handdoek geworpen. Door het vijfde verlies bengelt de ploeg op de zevende plaats, die aan het eind van de rit degradatie betekent.

Vierde klasse K

Zaamslag-ZKV 20-8: Laagvlieger ZKV vormde als verwacht geen enkel probleem voor Zaamslag. Dat gebruikte deze wedstrijd als veredelde schottraining. Doordat dit de Zeeuws-Vlamingen stukken beter afging dan de laatste weken was de winst al vroeg zeker gesteld. Met speels gemak tekende de ploeg van scheidend coach Inge Bekaert twee punten bij, waarmee het samen met Luctor en Keep Fit blijft behoren tot de drie kanshebbers op de titel in deze vierde klasse.

Eureka-Luctor 9-19: Na een moeizame start, het stond lang 0-1, vertaalde Luctor langzaam maar zeker het initiatief ook in doelpunten. De conclusie in de rust (3-8) was dat het verdedigend wel goed stond, maar aanvallend stukken beter kon. In de eerste vijf minuten na rust bleek dat. Luctor plaatste een forcing naar 4-14 en was zeker van de overwinning. ,,Misschien misten we de druk die Keep Fit wel gaf‘’, zei coach Peter Durink over het feit dat de teller niet boven de twintig uit kwam.

Keep Fit-Volharding 29-3: De nederlaag van hekkensluiter Volharding tegen medekoploper Keep Fit was geen verrassing. Dat de ploeg uit Yerseke zo op zijn donder kreeg, was niet voorzien. Volharding had het zwaar te verduren onder de geldingsdrang van Keep Fit, dat zich wilde revancheren voor de verrassende nederlaag tegen Luctor vorige week. Onder die prikkel schoot het Volharding volledig af. ZKV is de volgende tegenstander waartegen Volharding de eerste punten van het zaalseizoen hoopt te pakken.