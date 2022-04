Swift promoveert op z’n sloffen naar de hoofdklasse

MIDDELBURG - De korfballers van Swift spelen volgend zaalseizoen voor het eerst sinds lange tijd weer in de hoofdklasse. De Middelburgse overgangsklasser promoveerde zaterdagavond na een tweede overwinning op Sporting Delta. ,,Hier hebben we zo lang tegenaan gehikt en dan gebeurt het eindelijk. Een heerlijk gevoel”, zei coach Dennis Plantinga.

Zijn team haalde als nummer twee in de poule de play-offs. De nummer één uit een andere poule, Sporting Delta, werd daarin onverwacht makkelijk opzij gezet. Na de overwinning in Dordrecht (18-25) was Swift zaterdag in eigen huis ook een stuk sterker (19-14). De Middelburgers kwamen geen enkel moment in de problemen.

In de eerste helft speelde de thuisploeg nog wel moeizaam. De tegenstander zette alles op alles om de topschutters Aïsja Zuidweg, Naomi Zuidweg en Stephan den Boer van scoren af te houden en liet daarom anderen helemaal vrij. Menno Kasse wist in eerste instantie niet wat hij met die luxe aan moest, maar durfde uiteindelijk toch zelf te schieten. Mede door twee treffers van hem stond het 8-6 bij rust. Daarna scoorde hij nog drie keer.

Allesbeslissende demarrage

Sporting Delta moest in de tweede helft wat proberen, maar het kreeg daar niet de mogelijkheid voor. Swift plaatste namelijk al vroeg een allesbeslissende demarrage: vierenhalve minuut na rust was het verschil gegroeid naar zeven punten (14-7). Daarna was het voor de oranje-zwarten een kwestie van goed uitspelen. Plantinga: ,,De laatste fase was niet meer goed van ons, maar er kon ons ook niets meer gebeuren. Hun plan om onze spitsen uit te schakelen, heeft niet gewerkt. Want er stonden anderen op toen dat moest.”

Swift korfbalde in de vorige eeuw al in de hoofdklasse, voor het laatst in het seizoen 1993-1994. Dat was toen het hoogste niveau van Nederland. Volgend seizoen is dat, na de invoering van de tussenklasse, het derde niveau.

Scores Swift: Menno Kasse 5, Stephan den Boer en Sanne Oostinga 3, Aisja Zuidweg en Naomi Zuidweg 2, Dylan Gillissen, Joren Gillissen, Jord Bezemer en Noa van Zon 1.