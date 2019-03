Swift maakt geen fout in aanloop naar cruciaal weekend

Hoofdklasse A

Avanti-TOP 24-34: In de slotact haalde een vrijuit spelend TOP de hoogste score van het zaalseizoen. Al ging het slechts om de eer, coach Kees-Jan Oppe was maar wat blij met de drive die zijn achttal toonde. Na een kwartier spelen had TOP er al vijftien in liggen in Pijnacker. Na rust ging de Arnemuidse formatie gestaag door met indruk maken op Avanti, dat ook op het veld tegenstander is van TOP. Uit luxe van de riante voorsprong (18-34) wisselde TOP er kwistig op los. Dat de laatste treffers op het conto van Avanti kwamen stond niet in de weg dat TOP een wisselvallig zaalseizoen afsloot met een goed gevoel naar de hervatting van het veldseizoen. TOP verdedigd daar haar outdoor koppositie.

Overgangsklasse D

Achilles-Swift 27-36: Coach Dennis Plantinga hield een dubbel gevoel over aan de wedstrijd in Den Haag. De 36 treffers van zijn ploeg stemden tot tevredenheid, de 27 die Swift zelf om de oren kreeg was wat veel van het goede. Aan hun stand verplicht hadden de Middelburgers de overhand, maar speelden bepaald niet flitsend. Daarvoor maakte het aanvallend te veel onlogische keuzes en gaf het verdedigend teveel ruimte weg. Onder aanvoering van Gijs Gillissen haalde dat vak een hoog rendement. Komend weekend is het er op of eronder voor Swift. Op bezoek bij medekoploper Fiks is winst noodzakelijk om de titelkansen nieuw leven in te blazen.

Eerste klasse E

Ondo-Ten Donck 27-11: Tegen de puntloze degradant Ten Donck was het niet de vraag of Ondo ging winnen maar met hoeveel. ,,Het ging aanvallend niet eens geweldig‘’, verontschuldigde coach Jouri van den Broeke zich voor het niet halen van de dertig doelpunten. De Middelburgers verzopen in de kansen, maar waren niet scherp. Slechts bij vlagen toonde de ploeg haar klasse, maar vooral in de tweede helft stagneerden de scores. Sprankelend was het niet, maar met gênant gemak boekte Ondo een zakelijke overwinning.

Eerste klasse F

Tjoba-Albatros 18-21: Tjoba liet ook de laatste strohalm om degradatie te ontlopen door de vingers glippen. De Bevelandse eersteklasser begon ijzersterk en had Albatros in de tang (7-1). Dat overwicht verdween nadat de Zwijndrechtse tegenstander met een aantal tactische omzettingen Tjoba tot andere keuzes dwong. Op 10-14-achterstand voelde alles wat Tjoba ademt de bui hangen. Nog één keer vochten de Bevelanders zich terug tot 18-18 voordat de laatste vijf minuten opbraken. Een schrikachtig Tjoba legde het af tegen een vol voor de winst spelend Albatros. Met nog drie speelrondes te gaan weigert Tjoba tegen beter weten in zich al neer te leggen bij degradatie.

Fortis-RWA 19-19: Tegen RWA dat aan een goede reeks bezig is, speelde Fortis een moeizame wedstrijd. Onder het juk van de stug verdedigende IJsselmonders was één Souburgs vak zoekende. Fortis keek daardoor voortdurend tegen een achterstand aan. Na rust (12-12) liet RWA na om Fortis de genadeklap toe te dienen. Daardoor kon de jeugdige ploeg van coach Peter Crucq, die dit zaalseizoen goede met mindere wedstrijden afwisselt, op de tenen aanhaken. Op bravoure en inzet haalde Fortis in de slotfase het maximale er uit door RWA van de winst af te houden.

Tweede klasse H

Atlas-Juliana 20-25: Tot net voor rust was het stuivertje wisselen tussen Atlas en medekoploper Juliana. Vanaf dat moment moest de thuisploeg een gaatje van drie punten toestaan. De ploeg uit Oud-Gastel kwam scherper de kleedkamer uit. Vooral op de zuivere schoten van afstand had Atlas verdedigend geen antwoord. Daarnaast kostte het de Ritthemse formatie steeds meer moeite om aanvallend in kansrijke stelling te komen. Op 13-18 wist Atlas zich op waarde geklopt.

Derde klasse G

Togo-Paal Centraal 18-21: In de eerste helft klopte alles aan de kant van Togo. De Goese voorsprong halverwege (11-8) maakte Paal Centraal, volop in de strijd om de tweede promotieplaats, onzeker. Binnen vijf minuten na rust keerden de kansen. De Delftenaren dienden Togo een gevoelige tik toe door op 11-12 te komen. De ploeg klampte nog wel aan, maar trok ondanks een prima wedstrijd aan het kortste eind. Nog drie wedstrijden rest Togo om de veilige vijfde plaats te bereiken. Daar staat nu NIO dat aanstaande zaterdag naar Goes komt.

Seolto-ADO 12-15: De gezonde agressiviteit waarmee Seolto uit de startblokken schoot, bracht de Vlissingers de regie en de daarbij behorende voorsprong tegen nummer twee ADO. Een garantie voor veel doelpunten was het niet, beide ploegen hadden veel moeite om de korf te vinden. Na driekwart wedstrijd stond het 10-10. In het laatste kwartier voelde een leeg gespeeld Seolto aankomen dat het kwartje de kant van ADO oprolde. Een ultieme poging om met jeugdspelers het tij te keren kon niet voorkomen dat ADO de gelukkige winnaar werd.

Derde klasse H

Klimop-KVK- 9-28: KVK speelde een eerste helft uit het boekje. De druk die de Kapellenaren uitoefenden op hekkensluiter Klimop leverde dusdanig eenrichtingsverkeer op dat het bijna saai werd. Vanaf de imponerende 2-20-tussenstand verdween de concentratie volledig. Klimop bracht wat routineuze heren die het ritme van KVK braken. De nodige wissels die KVK doorvoerde kwamen de automatismen niet ten goede. ,,Een kniesoor die daarover valt bij zo’n uitslag‘’, relativeerde coach Cor Hoogesteeger de eclatante winst van zijn ploeg.

Blauw Wit-Stormvogels 13-21: Op papier was Blauw Wit gebrand om de laatste strohalm te pakken tegen Stormvogels dat kwetsbaar oogt de laatste weken. De Kloetingers kwamen in de praktijk echter ondermaats uit de verf en moesten de gifbeker leeg drinken bij blessures van nog eens twee spelers. De tanende prestatiecurve van 3-5 naar 6-13 bij rust illustreerde de analyse van coach Tom van de Boom: ,,Het liep over de hele linie niet.” Een flink gehavend Stormvogels kreeg een fikse dosis strafworpen in de schoot geworpen, maar was ook daarnaast verrassend efficiënt in Goes.

Vierde klasse K

Luctor-ZKV 19-5: Een paar vrije weken deden Luctor geen goed in de eerste dertig minuten. De besluiteloze Terneuzenaren lieten zich verleiden om mee te gaan in het trage spel van hekkensluiter ZKV. ,,We speelden op nog geen veertig procent van ons kunnen‘’, zei een geagiteerde coach Peter Durink. Na rust (7-2) was de uitvoering stukken beter. ,,Dat mag ook wel als we weg willen komen uit de vierde klasse.” keek Durink vooruit naar de spannende weken die er aan komen voor zijn ploeg. In de ontknoping van het zaalseizoen speelt Luctor zaterdag de derby tegen Zaamslag. De week er na staat de topper tegen Keep Fit op het programma.