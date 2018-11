Swift laat er geen gras over groeien in de zaal

OVERZICHTVLISSINGEN - De korfballers van Swift zetten in de openingswedstrijd van het zaalseizoen meteen de toon door de grens van dertig doelpunten te slechten. Tegenstander Futura was geen partij voor de overgangsklasser uit Middelburg. Hoofdklasse A was al toe aan de tweede speelronde. TOP versloeg SDO en leeft met de volle buit toe naar de topper tegen Groen Geel.

Hoofdklasse A

TOP-SDO 25-18: TOP had even nodig om de wedstrijd te lezen en de 4-6 achterstand te repareren. In de beginfase hadden de Arnemuidenaren moeite met de kenmerkende fysieke start van SDO. Net voor rust (11-9) kreeg TOP dat onder controle. Meer geduld zorgde daarna voor een hoger rendement. In tien minuten tijd trok TOP de wedstrijd naar zich toe (16-10). De angel was uit het spel van SDO, dat teerde op spelhervattingen. Coach Kees-Jan Oppe typeerde de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd gecontroleerd uitspeelde als “degelijk”. Zaterdag staat de topper tegen Groen Geel op het programma.

Overgangsklasse D

Futura-Swift 17-31: De eerste minuten in Den Haag was Swift weifelend. Het zullen de zenuwen zijn geweest voor de start van de zaalcompetitie dat Futura nog op 6-5 voorsprong heeft gestaan. Daarna ging de Middelburgse overgangsklasser met speels plezier er op en erover. “Het was bij vlagen dominant” keek coach Dennis Plantinga terug op de vliegende start van zijn ploeg. Futura vormde in de tweede helft een gewillig slachtoffer, waardoor Swift aan de automatismen kon werken. Plantinga waarschuwde voor teveel optimisme: “Sporting Delta is een heel ander kaliber tegenstander”. Die treft Swift zaterdag in de eerste thuiswedstrijd.

Eerste klasse E

Ondo-Valto 21-24: Valto, dat op het veld een klasse hoger uitkomt, dwong Ondo tot het gaatje. De ploeg van het trainersduo van den Broeke-Wisse verdedigde met lef maar moest daarvoor uiteindelijk de tol betalen. “We zijn op waarde geklopt” overzag van den Broeke. “Valto was net wat scherper in de duels en slimmer in de afronding”. Op het tandvlees kwam Ondo een paar keer langszij, maar in de laatste tien minuten was de pijp leeg. Even wennen, het laatste verlies van Ondo dateerde van ruim een jaar geleden.

Fortis-Rust Roest 25-28: Fortis begon goed aan de wedstrijd en had gevoel de zaak onder controle te hebben. Totdat de foutenlast de Souburgers deerde. Uit drie vrije ballen was Rust Roest dodelijk effectief, waardoor beide ploegen op 13-15 de kleedkamers opzochten. Na rust haalde Fortis Rust Roest steeds bij en dacht op 24-23 spekkoper te zijn. In de laatste vier minuten braken opnieuw vrije ballen Fortis op. De praktijk dwong coach Hans de Meij tot berusting: “We hebben verloren van een complete en goede ploeg”. Dat de Eindhovense dames 17 van de 28 treffers voor hun rekening namen scheelde een flinke slok op de borrel.

Tweede klasse H

Atlas-Madjoe 16-11: ,,We hebben 16 treffers te weinig gemaakt”. Met die analyse zette coach Reinoud Bakker de krachtsverhouding neer tussen zijn Atlas en tegenstander Madjoe. Atlas verzoop in de kansen waardoor het bij vlagen ongelukkig was in de keuzes die het maakte. Na twee snelle treffers na rust (8-5) leek het lek boven, maar Atlas viel opnieuw stil. “Dat zal tegen KZ Danaiden echt anders moeten willen we ons serieus meten met de top” stelde Bakker na de aangewaaide overwinning op Madjoe.

Derde klasse G

Togo-DSO 15-18: Togo miste de eerste slag die het gehoopt had te maken in deze zware klasse 3G. Oude bekende DSO was de sta in de weg. Of beter: dat was Togo zelf. De Goezenaren hadden wel de kansen maar verzaakten mee te scoren met de Brabantse opponent. In het kwartier na rust (10-11) liep DSO uit naar 10-15. Doordat de bezoekers verdedigend scherp stonden kreeg Togo de schade niet meer gerepareerd. Hard werken compenseerde teveel plaatsfouten niet en kon de dissonant bij de start van het zaalseizoen niet voorkomen.

Seolto-NIO 18-20: De eerste zaalronde werd een frustrerende ervaring voor Seolto. Het ging er in de nabeschouwing al lang niet meer over dat de Vlissingers voor rust de dans nog met 11-9 leidden. In de beleving van coach Richard Ollefers was de (Zeeuwse) arbiter van dienst voor rust al bepalend, maar wist Seolto zich er nog onderuit te spelen. “Na rust kregen we op het belachelijke na geen bal meer mee”. NIO boog de achterstand om in een voorsprong die standhield doordat irritaties Seolto weerhielden van tegen scoren. “Ik voel me bestolen” brieste Ollefers.

Derde klasse H

Klimop-Stormvogels 8-20: Een podiumtreetje lager als op het veld trof Stormvogels ‘onbekende’ Klimop. De anderhalve man en een paardenkop publiek en de magere weerstand die de tegenstander uit Asten bood motiveerden de Westkapellenaren niet tot grootse dingen. Dat was ook niet nodig. Hoewel te weinig gescoord was het bij rust al beslist (5-10). Het tweede bedrijf gebruikte Stormvogels om ritme op te doen.

KVK-PSV 24-20: Een wedstrijd met twee totaal verschillende helften. Voor rust (11-13) liep KVK achter de feiten aan. Hoe opportuun ook, de aanvallen van PSV waren uiterst effectief. Na rust zakte PSV in terwijl KVK steeds meer grip kreeg in de korfzone en vooral in Koen Volkers en Sanders Slabbekoorn twee heren in huis had die het op de heupen kregen. Beiden scoorden negen maal. Eenmaal op vier punten voorsprong kwam de overwinning in het laatste kwartier niet meer in het geding.

Triade-Blauw Wit 24-20: Tot vijf minuten na rust was er geen vuiltje aan de lucht voor Blauw Wit. De ploeg van coach Tom van de Boom had de regie in handen in Groot-Ammers en hield de Zuid-Hollandse tegenstander op vier punten verschil. Totdat Triade out of the blue acht keer op rij scoorde. Een heer van de thuisploeg liet zich in die tien minuten niet afstoppen. Daarna was Blauw Wit weer bij de les, maar was het kwaad al geschied. Vanaf 19-15 botsten de Kloetingers tegen de opgelopen achterstand op.

Vierde klasse K

Volharding-ZKV 8-10: Dat beide ploegen moesten wennen aan de meteorologisch ideale korfbalomstandigheden in de zaal was een understatement. Met vier treffers voor rust blonk ZKV al niet uit qua rendement, het ene doelpunt van Volharding was op het gênante af. Na rust (1-4) voerde een strijdlustig Volharding het baltempo iets op waardoor de lange mannen van ZKV minder gelegenheid hadden om ballen te ‘stelen’. De Yersekenaren prikten er nog zeven bij, maar het was niet genoeg om het ZKV nog echt lastig te maken.