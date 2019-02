Swift-korfballer Dylan Gillissen: ‘41 goals zijn signaal richting concurrentie’

Monica Sanderse heeft geen straf meer

7:00 CADZAN-BAD - Monica Sanderse is van het strafbankje af. Twee maanden mocht de Vlissingse hardloopster zich niet laten zien op de baan van Dynamica, zo vertelde ze gisteren in Cadzand-Bad, waar ze tweede was geworden in de Midwinter Halve marathon. Pas afgelopen week voelde ze zich weer welkom. ,,Ik ben blij dat ik weer mee kon trainen. Ik had het echt gemist.”