Swift is na 28 jaar en 259 dagen weer hoofdklasser

Belgische media verwachten Van Aert niet in Vesting­cross in Hulst

In met name de Belgische media wordt druk gespeculeerd over wanneer De Grote Drie van het veldrijden, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, aan hun crossseizoen beginnen. Vooralsnog is het twijfelachtig dat ze allemaal aan de start staan van de Vestingcross in Hulst, die op 27 november is.

14 november