Superstart én valse start voor HC Zeeland

Piloot uit Westkapel­le wil laagvlie­gen in Kustmara­thon

Het is niet ideaal, geeft Danny Huibregtse toe. Maandag was hij nog in Chicago, dinsdag in Los Angeles. De 32-jarige piloot uit Westkapelle, die zaterdag vooraan wil eindigen in de Kustmarathon, was daardoor woensdag pas thuis, na een terugvlucht naar Luxemburg. ,,Liever had ik meer rustdagen gehad voor de wedstrijd”, zegt hij. ,,Maar hardlopen is maar hobby, hè, ik ben geen professioneel atleet. Vliegen is mijn werk.”

1 oktober