Superkwart kan BC Vlissingen niet behoeden voor nederlaag

Oemoemenoe maakt aspiraties meteen waar

De rugbyers van Oemoemenoe startten de competitie in de eerste klasse met een uitzege op The Bassets. In zijn eerste officiële duel voor Oemoemenoe versloeg trainer Phil Leck de club waar hij eerder aan het roer stond met 12-26. In de tweede klasse verloor Tovaal met 8-29 van Obelix.

18 september