Superduo Van Houwelingen/Leijnse zet sportieve revanche van DZK in de steigers

Noor Dekker pakt brons op EK Cross Duathlon

Noor Dekker uit Serooskerke heeft op het EK Cross Duathlon in Bilbao een mooie medaille toe weten te voegen aan haar prijzenkast. Ze moest er in de Spaanse stad hard voor werken en kreeg het tussen de Elites absoluut niet cadeau. De Zeeuwse atlete finishte uiteindelijk in een tijd van 2:11:22 als derde.

21 september