Succesvolle rentree Hamelink na acht jaar afwezigheid: ‘Dit had ik absoluut niet verwacht’

Met de overwinning in Z1 maakte Romy Hamelink met de merrie Zandora, na een afwezigheid van acht jaar, op de avonddressuurwedstrijd van de RSV Axel een uitstekende rentree in de wedstrijdring. ,,Zandora is wel al negentien, maar ze is fit en wil nog altijd zo graag.’’ De dierenarts uit Terneuzen stuurde de Koss-dochter met 66.57 procent naar de zege.

En dat was ook voor de winnares zelf, toch een kleine verrassing. ,,Dit had ik absoluut niet verwacht, maar ik ben erg blij met deze rentree’', vertelde Hamelink nadat de overwinning binnen was. ,,Mijn studie stond voorop en daardoor heb ik acht jaar geen wedstrijd gereden. Zandora heeft in die tijd ook nog twee veulens gekregen. Om haar toch in conditie en wedstrijdritme te houden, ben ik haar mijn vrije tijd wel proefgericht blijven rijden. En dat wierp vandaag zijn vruchten af. Ze liep mooi door de proef.’'

Alleen maar blije gezichten dus. ,,Zandora is een fijn paard om mee te werken. Heel werkwillig en beschikt over drie goede basisgangen. Vooral in de draf laat ze zich heel mooi zien. En ze heeft geen merriegedrag, is in de wedstrijd op mij gefocust en laat zich daardoor heel fijn sturen.’'

En nu? ,,Ik ben tevreden, maar Zandora gaf mij het gevoel dat er nog meer in zit. Ze is wel al negentien, dus niet meer zo jong, maar ze is nog fit en wil altijd zo graag. De klasse Z2 is dan ook mijn volgende doel.’’

Overtuigend

Hanka Jongman trok in Z2 met de ruin Kible de progressieve lijn door. De amazone uit Zuiddorpe stuurde de imposante zevenjarige Everdale-zoon met 73.71 procent naar de overwinning. Lesley van Eekelen uit Axel toonde zich in M1 met de ruin Nelson AX twee keer op rij overtuigend de beste (70.16 en 69.66 procent).