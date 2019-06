Student Thijs de Lange rijdt zich met vlucht op NK in de kijker

Kampioens­trui brengt Van Poelvoorde niet genoeg geluk bij jubileum­cross RES Axel

15:17 AXEL - Ondanks de verzengende hitte - het was zaterdag 32 graden - was de opkomst bij de jubileumcross ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de RES Axel goed te noemen. Ook de tentoongestelde oude motoren en dito krantenknipsels trokken de aandacht. Daarnaast werd in alle klassen volop gestreden voor de winst. Het was met name een puur genot om te kijken naar de oud BLB-rijders, die speciaal waren afgekomen op de BLB-reünie.