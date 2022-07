Strijd om Zeelandbekers begint in Zeeuws-Vlaanderen

Net als tal van andere wedstrijden en evenementen konden de Marina Beach Braakmankreekrace in Hoek (zaterdag) en de Lange Afstandzwemwedstrijd in Sluis (zondag) in 2020 en 2021 niet doorgaan. Hoewel het moeilijk vast te stellen is dat corona de reden is, lijkt het wel dat iedereen in 2022 weer een beetje moet opstarten. ,,We zitten bij beide wedstrijden op ongeveer 150 starts”, laat de secretaris van de Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch-Vlaanderen weten. ,,Bij de laatste editie in Sluis, nu drie jaar geleden, zaten we op 190 starts.”

De strijd om de Zeelandbeker gaat over vijf wedstrijden. Na Hoek en Sluis volgen nog Breskens (6 augustus), Wilhelminadorp (3 september) en Vlissingen (4 september). De beste zwemmers die lid zijn van een Zeeuwse vereniging kunnen op de vrije slag en de schoolslag voor de prijzen gaan. In Hoek zijn er wedstrijden tot 2000 meter, in Sluis is het meest in het oog springende nummer de 5000 meter vrije slag. Op beide dagen duiken om 10.30 uur de eerste zwemmers het water in.

SG De Marlijn

Wat opvalt, is dat de deelname van buiten Zeeland veel groter is dan van binnen Zeeland. Van heinde en verre - onder meer vanuit Noord-Holland en Zuid-Limburg - komen openwaterzwemmers naar Zeeuws-Vlaanderen. De Zeeuwse deelnemers zijn vooral van De Zeeuwse Kust, Scheldestroom en SG De Marlijn. Dat laatste is een samenwerkingsverband tussen ZC Koewacht en De Honte, die in september 2019 is ontstaan. Vanwege corona heeft deze ‘startgemeenschap’ nog relatief weinig van zich kunnen laten zien.