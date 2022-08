Stijn Sprinkhuizen strandt in kwartfinale op WK tennis voor senioren in Lissabon

LISSABON - Het WK tennis voor ‘Young Seniors’ in Lissabon zit er op voor de twee Zeeuwse deelnemers. Stijn Sprinkhuizen was de laatst overgeblevene in het mannendubbel 30+, waarin hij met zijn Mexicaanse dubbelpartner na twee eerdere winstpartijen strandde in de kwartfinales. In het enkelspel werd de speler van MLTC in de tweede ronde in drie sets uitgeschakeld.